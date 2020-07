Antes da partida ante o Leicester, no passado domingo, José Mourinho esperou por Brendan Rodgers e Kolo Touré, técnico principal e adjunto dos foxes, respetivamente, para os saudar.



Nas imagens televisivas, vê-se o português a tocar na barriga do antigo internacional pela Costa do Marfim, provocando-lhe um sorriso. Rodgers surge logo de seguida e o «Special One» confronta-o com a o excesso de peso do antigo jogador.



Brincadeiras à parte, o Tottenham bateu o Leicester 3-0 e certamente que Touré e Rodgers perderam o sorriso.