O Tottenham está em processo de formação de personalidade. José Mourinho quer um organismo despido de emoções, frio, glaciar até, inclemente na hora do disparo. A equipa está no bom caminho, se considerarmos que a exigência é, de facto, um bom caminho. O 3-0 aplicado ao Leicester reforça a razão e a autoridade do treinador português na evolução dos Spurs: veja a FICHA DE JOGO.



O Tottenham só precisou de sete remates para fazer três golos. Esteve perfeito no processo defensivo, entregou a bola ao Leicester, aproveitou o espaço nas costas da defesa contrária e teve um Harry Kane com inspiração máxima.



Marcar cedo foi importante para o Tottenham - Son aos 6 minutos, num remate que desviou de forma decisiva em Austin -, que se colocou depois da forma que mais gosta. A jogar no erro, a explorar transições e a matar o jogo por Kane.



O ponta-de-lança fez o 2-0 aos 37 após bom passe de Lucas Moura e deixou o melhor para os 40 minutos, ao fazer o 3-0 com um remate fabuloso. Tudo resolvido ao intervalo, apesar das muitas tentativas do Leicester no segundo tempo (acabou com 20 remates).



Falta dizer que Gedson (ex-Benfica) entrou em cima do minuto 90 no Tottenham e que Ricardo Pereira (Leicester) continua a fazer muita falta à sua equipa.



O Tottenham passa a ter 58 pontos e salta, para já, para o sexto lugar. O Leicester tem 62.



VÍDEO: o 3-0 num remate fantástico de Harry Kane