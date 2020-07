Após a vitória frente ao Newcastle por 3-1, fora de portas, José Mourinho não gostou de ser questionado sobre a equipa titular e queixou-se de que os outros técnicos não são sujeitos ao mesmo tipo de perguntas.



«Normalmente fazes-me essa questão, mas nunca perguntas ao Lampard, ao Klopp e ao Pep, a todos os treinadores de grandes clubes com grandes jogadores. Quando o Lampard começa com o Pulisic, não lhe perguntas porque é que o Hudson-Odoi não foi titular, e nunca perguntas ao Guardiola por que razão o Bernardo Silva fica no banco de suplentes», referiu, em conferência de imprensa.



O técnico português mostrou o seu desagrado depois de lhe terem perguntado por que razão Bergwijn começou no banco - foi lançado para a meia hora final.



«Parece que sou o único que tem de começar com 15 jogadores ou que sou o único que não tem o direito de ter bons jogadores no banco. Se tivesse começado o Bergwijn de início, perguntavas-me sobre o que o Lucas ou o Son têm de fazer para serem titulares. Não têm de fazer nada. São jogadores de equipa e jogadores de equipa tanto podem ser titulares, jogar trinta minutos ou um minuto», argumentou.



«Quantas vezes o Nuno deixa o Adama no banco para ganhar jogos nos últimos trinta minutos. Não perguntas ao Nuno por que razão o Adama fica no banco e joga o Jota, o Podence ou o Dendoncker. Só a mim», continuou.