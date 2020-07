O primeiro-ministro britânico Boris Johnson revelou que o país tenciona reabrir os estádios em outubro. Questionado sobre as palavras do chefe de governo britânico, Mourinho reagiu de forma irónica, saindo em defesa do nosso país que, recorde-se, está na lista vermelha de Inglaterra como destino de férias, não fazendo parte da ponte áerea: o que obrigan as pessoas que chegam de Portugal a ficar de quarentena.



«Ele disse alguma coisa sobre eu poder ir uma semana de férias a Portugal?», perguntou com um sorriso, ao jornalista que lhe colocou a questão, numa clara referência à polémica decisão do governo de Boris Johnson de colocar Portugal na lista vermelha de destino turísticos.



«São ótimas notícias. Todos os que amam o futebol querem que o futebol seja para todos. Nós, que vivemos do futebol, sabemos da importância disso. Entre o ponto de vista económico e do ponto de vista da paixão, penso que ficaríamos todos tão contentes de ver as pessoas regressarem aos estádios. Se for impossível ter o estádio cheio como todos sonhamos, pelo menos ter algumas pessoas já seria um bom princípio», acrescentou, em conferência de imprensa.



O técnico português aproveitou ainda para falar sobre o Man. United, equipa que recomeçou a Premier League a todo o gás e que já está na luta por um lugar na Liga dos Campeões. Mourinho pode ajudar o seu antigo clube se derrotar o Leicester, este sábado.



«Não estou a olhar para a luta pela Champions. Manchester United e Chelsea ainda vão jogar entre si e não sei se as coisas podem ser decididas nesse jogo. Não sei se o Chelsea está seguro. Se o Manchester United chegar lá, chegará por ter jogado muito bem na segunda parte da época. Quando jogas bem, mereces. Além disso, todos sabem que eles têm tido sorte mais que uma vez. Sorte essa que outros não tiveram», comentou.