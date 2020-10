É difícil de imaginar, mas aconteceu mesmo. Na ASOBAL, liga espanhola de andebol, um dos principais campeonatos do mundo, as equipas do Ademar León e do Sinfín entram em campo para se defrontarem… de máscara.

Sim: andebol de máscara. Era assim, ou não jogar.

Após imposição da junta salamantina, de Castilla e León, as equipas do Ademar León e do Sinfín, entraram em campo de máscara e tiveram de jogar com a máscara colocada… enquanto deu. Porque tendo em conta a dinâmica de um jogo de andebol, foi difícil para os jogadores manterem a máscara bem colocada.

Este não foi o primeiro jogo em que isto aconteceu em Espanha, uma vez que a medida já tinha sido implementada no andebol feminino, foi o primeiro jogo masculino que tal se registou.

De referir que a imposição foi feita a todas as modalidades de pavilhão da região.

Veja o resultado no vídeo abaixo, partilhado com indignação por Casper Mortensen, jogador do Barcelona: