Memphis Depay, avançado do Atlético Madrid, foi assistir à final do Masters 1000 de Madrid mas, segundo palavras do próprio, teve dificuldades em concentrar-se no jogo.

«Alguém distraiu-me do jogo... para ser sincero. Alguém que me envie o Instagram dela. Vamos jantar na lua», apelou o internacional neerlandês, de 30 anos, aos seguidores na rede social X numa publicação acompanhada pela fotografia de uma apanha-bolas do torneio da capital espanhola.

Memphis acabou depois por apagar a publicação, mas... uma vez na internet, para sempre na internet e Zach Lowy, um jornalista norte-americano, não perdoou. «Não foi um bom dia para o Memphis Depay. Primeiro, o AS informa que o Atlético Madrid quer mandá-lo embora com ele neste verão e depois publica e apaga um tweet sobre uma apanha-bolas na final do Open de Madrid.

Nesta segunda-feira, Memphis escreveu logo cedo que tinha acabado de regressar da lua, dando a entender que terá conseguido chegar à jovem que captou a atenção dele.

Goodmorning… just came back from the moon. 😉 — Memphis Depay (@Memphis) May 6, 2024

E depois seguiu-se uma troca de bolas com Zach Lowy.

«O meu dia foi fabuloso, Zachi. Vi a final e consegui o número dela também. Aquela apanha-bolas é mesmo uma modelo e tem mais de 20 anos. Raios, deixa um homem solteiro tentar a sua sorte. Verifica a m**** dos factos antes de disseminares essas narrativas. Transmites vibrações de uma má personalidade. (...) Sobre o meu futuro no futebol, não estou preocupado», reagiu.

Fim de discussão? Nada disso! Zach Lowy não deixou sem resposta o jogador da equipa espanhola. «Em primeiro lugar, é Zach, não Zachi. Em segundo, apesar de me dizeres para verificar as minhas m*****, na verdade não repudiaste nenhuma das minhas declarações. Em terceiro, espero que tenhas gostavo do jogo e de ter visto o Andrey Rublev a vencer o segundo Masters dele», rematou.