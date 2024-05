Portugal está nos quartos de final do Europeu Sub-17, depois de terminar o Grupo D como líder.

Esta segunda-feira, os comandados de João Santos perderam com a França, por 2-1, no terceiro jogo da fase de grupos, mas conseguiram garantir a passagem à próxima fase do torneio, depois de terem vencido na diferença de golos.

A seleção nacional precisava apenas de um empate, mas a França queria uma vitória… e foi à procura dela! O minuto era o 36 quando Messi (o francês, não o argentino) cruzou rasteiro para a área e encontrou Sternal, que não vacilou e rematou para o fundo das redes.

Os gauleses ainda festejavam o primeiro golo, quando Portugal igualou o marcador, aos 38m. Rodrigo Mora levou o esférico para o ataque e serviu Afonso Patrão. O avançado do Sporting Braga, de costas para a baliza, rodou sobre o defesa que o marcava e rematou com força, sem hipóteses para o guarda-redes adversário.

A segunda parte começou e teve pouca ação, com ambas as equipas a recearem dar um passo em falso. Aos 82 minutos, a França acordou e parecia outra equipa. Molébé aproveitou um corte em falso de Gabriel Silva e colocou os franceses em vantagem.

Nos minutos finais, Diogo Ferreira salvou a seleção nacional, com um leque de defesas extraordinárias, apesar de uma equipa adormecida e a jogar a medo, sempre com o empate na mente.

No outro jogo do Grupo D, a Inglaterra venceu a Espanha, por 3-1, e confirmou a passagem aos «quartos». Deste modo, Portugal, Inglaterra e França terminam o grupo com seis pontos, e todas as equipas empatam no confronto direto. No segundo critério, a diferença de golos, Portugal esteve melhor, com três, sete marcados e quatro sofridos, confirmando o primeiro lugar.

Inglaterra teve a mesma diferença de golos, mas perdeu no confronto direto com Portugal, enquanto a França teve uma diferença de golos de -2 e ficou em terceiro. A Espanha apenas perdeu e sai do Europeu com zero pontos.

Na quinta-feira, Portugal vai vai defrontar a Polónia nos «quartos» e a Inglaterra vai jogar com a Itália.