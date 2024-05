Portugal estreou-se no Campeonato da Europa de Sub-17 com uma vitória sobre a Espanha (2-1), em jogo do Grupo D e o selecionador João Santos destaca a forma como os portugueses contornaram o «nervosismo» inerente ao primeiro jogo para ultrapassar um adversário «fortíssimo».

«Era sempre complicado por ser o primeiro jogo e há aquele nervosismo normal, principalmente nestas idades. Acabámos por fazer um bom jogo. Não estamos a jogar contra uma equipa qualquer, é uma seleção fortíssima, com jogadores de muita qualidade», começou por analisar o selecionador.

Portugal sentiu muitas dificuldades no início do jogo, consentiu um golo, mas depois virou o resultado. «Tivemos sempre cuidado de dizer aos jogadores que, num ou outro momento, íamos passar dificuldades, que íamos sofrer duas ou três oportunidades, mas íamos ter as nossas e tínhamos de lá estar. Sofremos um golo e mantiveram a calma, soubemos esperar pelos nossos momentos. Em resumo, a vitória é justa», destacou ainda.

Rodrigo Mora: «Tivemos a cabeça fria e fizemos um grande jogo»

Rodrigo Mora foi um dos destaques deste jogo e acabou por marcar o golo da vitória. «O melhor é ajudar a equipa. Tivemos uma grande vitória para o nosso colega [João] Simões. É um passo importante, mas ainda faltam dois jogos», destacou o avançado.

O jogador do FC Porto destaca a «cabeça fria» dos portugueses na reação ao golo espanhol. «Sabemos que a Espanha gosta de ter bola, nós também e demos a bola. Procurámos o erro deles e conseguimos marcar. Foi um jogo difícil e entrámos a perder, mas tivemos a cabeça tranquila. Conseguimos marcar dois golos, tivemos a cabeça fria e fizemos um grande jogo», referiu ainda.