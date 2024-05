Na véspera de um jogo importante, frente à França, e apenas a precisar de um empate para seguir para os «quartos», o treinador da seleção nacional sub-17, relembrou que o adversário foi finalista no último Europeu e venceu há dois anos.

«Não nos podemos esquecer que a França há dois anos foi campeã da Europa e no ano passado foi finalista, portanto é uma equipa com muito talento, organizada, combativa. Vai dar-nos muito trabalho e vão fazer pela vida. Esperamos uma equipa que teve um balão de oxigénio no jogo com a Espanha a quatro ou cinco minutos do fim e vai-se agarrar a esse oxigénio que tem, para fazer o resultado que lhes convém», afirmou João Santos, este domingo.

Esta segunda-feira, às 18h30, Portugal disputa o terceiro jogo do Grupo D, depois de ter vencido a Espanha (2-1) e a Inglaterra (4-1). A partida decorre no Chipre e João Santos não quer ter «amargos de boca».

«Esta é aquela equipa em que se facilitarmos um bocadinho, podemos ter amargos de boca. Não os queremos, estamos alerta e desconfiados sempre. Temos que ter mais fome do que os franceses no jogo, porque queremos continuar a ganhar e a discutir jogo a jogo», destacou.