Portugal goleou a Inglaterra por 4-1 e está muito perto de garantir a presença nos quartos de final do Campeonato da Europa, em sub-17.

Depois do triunfo por 2-1, conseguido frente à Espanha, no primeiro jogo da fase de grupos, Rodrigo Mora voltou a ser a maior das estrelas, no lado português. O jogador do FC Porto abriu o livro à passagem da meia-hora de jogo e rematou colocado, junto ao poste direito da baliza britânica.

Até ao intervalo, a Inglaterra ainda conseguiu fazer o golo do empate, mas o regresso aos balneários não tirou o ímpeto aos comandados de João Santos. O regresso ao relvado trouxe novamente ao de cima o talento de Rodrigo Mora, que finalizou da melhor forma o lance individual de Cardoso Varela.

Só que o resultado não ficou por aqui e por saber (ou até sem saber) do empate no outro jogo do Grupo D, Portugal foi para cima do adversário e conseguiu chegar ao terceiro golo. Cardoso Varela esteve novamente em destaque, com um passe sublime para o coração da área, onde surgiu a finalização certeira de Gabriel Silva.

Aos 68 minutos e da primeira vez que tocou na bola (entrou aos 67), Afonso Patrão mostrou quem manda e após assistência de Rodrigo Mora, só teve de encostar para o 4-1 final.

Com este resultado, Portugal é líder do Grupo D com seis pontos, mais três que Inglaterra e França e mais seis que a Espanha (matematicamente eliminada). Esta segunda-feira, a seleção nacional defronta a formação gaulesa, no jogo que pode carimbar a passagem aos quartos de final da competição.