Nahuel Carabaña protagonizou um dos melhores momentos dos Europeus de atletismo. Sem ganhar qualquer prova ou sequer quebrar um recorde. Teve um gesto tremendo de companheirismo e lembrou-nos que o desporto tem valores que não podem ser esquecidos.



Durante a prova dos três mil metros com obstáculos, Axel Vang Christensen caiu logo no arranque e ficou sentado no chão em dificuldades físicas. De imediato, o atleta de Andorra foi ajudar o colega e retirou-o em segurança da pista.



Carabaña foi o único que decidiu ajudar o dinamarquês e recebeu aplausos do público embora tenha terminado a prova na última posição.



Veja tudo no vídeo que se segue: