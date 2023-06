O jogo particular entre a Nova Zelândia e o Qatar foi interrompido ao intervalo devido a um alegado comentário racista feito por um jogador qatari na direção de um adversário. Tudo aconteceu aos 40 minutos, após o qatari sofrer uma falta e reagir com palavras que lançaram a revolta.

Perante a falta de consequências, tendo o árbitro não punido o jogador do Qatar, a seleção da Nova Zelândia decidiu não voltar para a segunda parte.

«Michael Boxall foi vítima de um abuso racial durante a primeira metade do jogo por um jogador do Qatar. Nenhuma ação foi tomada pelas autoridades, por isso a equipa concordou em não jogar a segunda parte do jogo», explicou a federação neozelandesa em comunicado.

Já Carlos Queiroz, selecionador do Qatar, referiu que não se apercebeu de nenhum comentário racial e criticou a atitude da Nova Zelândia.

«Eles decidiram abandonar o jogo sem testemunhas. O árbitro não ouviu nada, foi apenas uma discussão entre dois jogadores. Acho que é um novo capítulo no futebol, algo que ninguém consegue entender. Vamos deixar que as autoridades do futebol tomem uma decisão. Seguramente este jogo vai estar sob observação da FIFA», referiu.

Nas redes sociais, por outro lado, circula um vídeo do momento em que o insulto racista terá acontecido, sendo possível perceber a revolta dos jogadores da Nova Zelândia para com Yousuf Abdurisag.