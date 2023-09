A seleção portuguesa de sub-20 venceu a Roménia por 2-1, num jogo de preparação realizado em Santarém.

Quatro dias depois da derrota pesada com a Polónia por 4-0, os comandados de Oceano Cruz levaram a melhor num jogo que até começou da pior maneira possível para as cores nacional.

Logo na primeira jogada Stefan Dutu, defesa da Roménia, despejou uma bola para o ataque. O guarda-redes Louis Mouquet escorregou e um lance aparentemente inofensivo acabou por originar o golo dos romenos aos 7 segundos.

1-0 to Romania U20 over Portugal with an early goal after a mistake by Mouquet



