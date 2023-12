Dominic Thiem e James McCabe defrontavam-se, este sábado, na primeira ronda de qualificação do Torneio de Brisbane, na Austrália, quando uma cobra surgiu no campo e obrigou a que a partida fosse interrompida.

No final do primeiro set, que McCabe venceu por 6-2, a cobra apareceu junto aos placares laterais, onde estavam cabos elétricos, perto de uma das bancadas. Um responsável teve de entrar em campo para apanhar o réptil e colocá-lo num saco.

A cobra, com cerca de meio metro, é considerada a segunda mais venenosa do mundo e a que causa mais mortes na Austrália por ano. De acordo com o Museu Australiano, uma mordida provocada por esta espécie pode resultar em paralisia progressiva e sangramento incontrolável.

«Eu amo animais, especialmente os exóticos. Mas disseram que era uma cobra muito venenosa e que estava perto das crianças, era uma situação muito perigosa», disse Thiem ao site do Brisbane International. «É algo que nunca aconteceu comigo e que nunca esquecerei.»

A partida esteve suspensa durante cerca de 40 minutos. Depois, Thiem deu a volta e venceu por 2-6, 7-6(4) e 6-4, após duas horas e 53 minutos, ficando a uma vitória do sorteio principal.