A vitória de Stefanos Tsitsipas sobre o belga Zizou Bergs, na primeira ronda do Open da Austrália, ficou marcada com um ponto fenomenal do tenista grego, já apontado como o melhor ponto do ano que ainda agora começou.

Aconteceu no início do segundo set, depois do belga ter vencido o primeiro por 7-5. Zizou Bergs fez um amorti com efeito junto à rede, fazendo a bola bater no campo de Tsitsipas e voltar para trás, mas o grego ainda conseguiu chegar à bola, já no campo de Bergs, e ganhou o ponto.

O tenista grego acabou por seguir em frente vencendo os seguintes sets por 6-1, 6-1 e 6-3, mas aquele ponto no início do segundo set marca definitivamente este jogo.

Melhor do que qualquer descrição, é ver as imagens do sensacional ponto arrancado por Tsitsipas: