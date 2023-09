A vitória do Samtredia no reduto do Dila (1-3), em jogo da 24.ª jornada da Liga georgiana, ficou consumada de forma épica.

Com a equipa da casa em busca do empate, Tornike Akhvlediani aproveitou uma transição rápida para apontar o terceiro golo da formação visitante. O avançado de 24 anos desviou a bola do guarda-redes, e depois ainda tirou a camisola antes de atirar a bola para o fundo da baliza.

Veja o vídeo: