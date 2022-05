O Manchester City inaugurou a estátua de Kun Aguero à porta do estádio Etihad.

No dia em que se completam dez anos do icónico golo aos 93m20, que valeu o título de campeão inglês, os «citizens» imortalizaram o momento com um monumento de homenagem ao goleador argentino.

Aguero esteve presente na cerimónia realizada na manhã desta sexta-feira, onde recordou o golo histórico, cujo festejo ficará patente na estátua que agora foi revelada.

«Esse momento mudou a minha vida e a vida do clube. É um momento que estará sempre no meu coração», afirmou o internacional argentino que recentemente pendurou as chuteiras.