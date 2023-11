O Tottenham, de Ange Postecoglou, perdeu em casa com o Aston Villa, de Unai Emery, em partida a contar para a 13ª jornada da Premier League (1-2).

Foram os Spurs que começaram a vencer, ao inaugurar o marcador aos 22 minutos com golo de Lo Celso e assistência do ex-Sporting, Pedro Porro. Já nos minutos de compensação da primeira parte, e numa altura em que o Tottenham perdia o controlo do jogo, o Aston Villa igualou o marcador, num livre, aos 45+7, com golo do espanhol Pau Torres, assistido pelo brasileiro Douglas Luiz. Na segunda parte, a equipa comandada por Unai Emery passou para a frente do marcador ao minuto 61, com golo de Watkins. O resultado não se alterou até ao final do encontro, valendo assim os três pontos para o Aston Villa.

Com um departamento médico repleto de jogadores, a equipa da casa entrou em campo com um onze diferente daquele que apresentou no jogo contra o Wolverhampton, na jornada passada. Dier começou no banco, dando lugar a Udogie, que voltou de lesão. O uruguaio Bentancur foi titular, mas ao minuto 32 saiu lesionado para dar lugar a Hojbjerg. Por outro lado, Bryan Gil é novidade no onze, ao render o senegales Sarr, que está lesionado. O Tottenham não tem apenas jogadores lesionados e Bissouma também esteve de fora por acumulação de amarelos.

Os Villans começaram com um onze semelhante àquele que apresentaram na última jornada, na vitória frente ao Fulham, e apenas Tielemans começou de fora, tendo Diego Carlos agarrado a titularidade, depois de voltar de lesão.

Relativamente ao jogo, apesar de alguma superioridade, tendo mais posse de bola e oportunidades de golo, o Tottenham não conseguiu vencer o encontro e a equipa de Unai Emery resgata os três pontos. Apesar de um jogo sólido e de um crescimento com o desenrolar do jogo, os Villans têm de agradecer a Emiliano Martínez, que defendeu inúmeras oportunidades de golo, fazendo uma segunda parte de ‘campeão do mundo’. O capitão do Tottenham, Son Heung-min, não teve uma tarde feliz e marcou um hat trick… de golos anulados, todos por posição irregular.

Esta é a terceira derrota seguida do Tottenham na liga e em todos os jogos começam sempre a vencer, mas deixam o adversário dar a volta ao marcador e vencer o encontro.

O Aston Villa não perde em Londres há mais de um ano (desde 20 de outubro de 2022), tendo sido esse o último jogo de Steven Gerrard no comando dos Villans.

Com este resultado, o Tottenham desce para o quinto lugar com 26 pontos e o Aston Villa sobe para quarto e soma 28 pontos, posicionando-se em lugar de acesso à Liga dos Campeões.