João Félix é a mais recente aposta do Chelsea no mercado português. A relação de sucesso entre o emblema londrino e o mercado luso remonta aos anos 2000, sobretudo desde a mudança de José Mourinho do FC Porto para os «blues».

No total, foram 11 os jogadores portugueses que atuaram pela formação principal do Chelsea ao longo dos anos. Foi esse o critério definido pelo Maisfutebol: terem efetivamente somado minutos na equipa A.

Félix pode ser assim o 12.º jogador luso a entrar em campo pela equipa da capital de Inglaterra.

Referência final para Eduardo, que fez parte do plantel do Chelsea entre 2016 e 2018. O guarda-redes foi chamado ao banco de suplentes em mais de duas dezenas de ocasiões, mas não chegou a jogar.

