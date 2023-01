O Chelsea confirmou esta quarta-feira a contratação de João Félix, por empréstimo do Atlético de Madrid.

«O artista chegou», escreveram os blues nas redes sociais.

Já o Atlético, também nas redes sociais, informou que o acordo para a cedência é até ao final da presente temporada e que o internacional português renova contrato com os colchoneros até 2027, ou seja, por mais um ano.

João Félix chegou ao Atlético de Madrid no verão de 2019, proveniente do Benfica, mas nunca conseguiu exibir o futebol que fizeram dele a venda mais cara da história das águias. Nos últimos meses, a imprensa espanhola noticiou também uma relação menos feliz com o técnico do Atleti, Diego Simeone.

O empréstimo ao Chelsea foi a solução encontrada para as duas partes, e Félix muda-se assim para a equipa orientada por Graham Potter, décima classificada da Premier League.