O Bristol, clube inglês do Championship, apresentou a camisola de guarda-redes para a próxima época, que tem a curiosidade de ser inspirada naquela que vestiram os guarda-redes da Dinamarca que se sagrou campeã da Europa em 1992.

O facto de a marca que veste o Bristol ser dinamarquesa não será alheio a esta escolha. Mas também o facto de ter sido Peter Schmeichel a imortalizá-la terá tido peso.

O antigo guarda-redes do Sporting, que ajudou a Dinamarca a chegar ao título europeu, não foi esquecido no momento da apresentação do equipamento.

Ou não estivéssemos a falar de um guarda-redes que brilhou ao mais alto nível ao serviço do Manchester United, clube no qual venceu cinco Premier Leagues em oito épocas.