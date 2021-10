O plantel do Wolverhampton treinou esta quinta-feira à porta aberta no Molineux, para satisfação dos adeptos do clube inglês, que aproveitaram a ocasião para utilizar disfarces típicos da época de Halloween.



Os jogadores às ordens de Bruno Lage decidiram fazer o mesmo e entraram no relvado com máscaras assustadoras. Em alguns casos, o número no equipamento era o único dado que permitia descortinar as identidades.



Veja uma das imagens partilhada pelo Wolverhampton. Consegue reconhecer os jogadores da equipa mais portuguesa de Inglaterra?

A spooky theme to today's open training session...



🎃💀 pic.twitter.com/Zf5su4NNj7 — Wolves (@Wolves) October 28, 2021