Com quatro portugueses no onze inicial - José Sá, Nélson Semedo, Pedro Neto e Fábio Silva - o Wolverhampton somou a terceira derrota em quatro jogos da Premier League, ao perder na visita a casa do Crystal Palace por 3-2.

Os cinco golos do jogo foram todos apontados na segunda parte. Odsonne Edouard inaugurou o marcador para os londrinos aos 56 minutos, mas aos 65m Hee-chan empatou com uma assistência de Pedro Neto. Eberechi Eze recolocou a equipa da casa na frente aos 78 minutos e Edouard bisou aos 84m.

O melhor que os Wolves conseguiram foi reduzir para a diferença mínima já em tempo de compensação por Matheus Cunha após nova assistência de Pedro Neto. O Wolverhampton está na segunda metade da tabela com 3 pontos.

Também neste domingo, o Liverpool não teve grandes dificuldades para vencer em casa o Aston Villa por 3-0. Szoboszlai inaugurou o marcador aos 3 minutos e Matty Cash marcou na própria baliza aos 22m.

Aos 55 minutos, Salah fez o 3-0 a passe do ex-Benfica Darwin Nuñez, que se estreou a titular pelos Reds em 2023/24. Diogo Jota foi a jogo aos 65 minutos. O Liverpool está no terceiro lugar da Liga inglesa com 10 pontos, menos dois do que o líder Manchester City, a única equipa que só tem vitórias.