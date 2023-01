Todd Boehly, empresário que em maio de 2022 comprou o Chelsea a Roman Abramovich por 4,25 milhões de libras (4,9 milhões de euros), não olha a meios para voltar a dotar o Blues dos argumentos necessários para lutar por títulos.

Com a contratação do extremo ucraniano Mykhailo Mudryk por 70 milhões de euros (que podem vir a ser 100), o novo dono do Chelsea já gastou mais de 400 milhões de euros.

De um total de 425,49 milhões de euros (segundo o site especializado Transfermarkt), entre contratações em definitivo e taxas de empréstimos, 281,99 foram investidos no verão enquanto os restantes €143,5M neste mercado de inverno que ainda vai sensivelmente a meio.

