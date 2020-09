O Sheffield United apresentou três reforços de uma assentada nesta terça-feira. Ethan Ampadu, Jayden Bogle e Max Lowe chegam ao clube inglês para reforçar a defesa.

O defesa central Ampadu, de 19 anos, chega por empréstimo do Chelsea, depois de ter alinhado no Leipzig na temporada passada, também cedido pelos blues.

Jayden Bogle, lateral direito, foi opção regular na campanha do Derby County no Championship. Aos 20 anos, deixa os Rams, onde se formou. Também proveniente do Derby County chega Max Lowe para reforçar a lateral esquerda. Na temporada passada, o inglês alinhou em 31 jogos.

O Sheffiel United foi uma das revelações da Premier League 2019/20, tendo terminado em nono lugar.