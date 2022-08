Conor Coady é reforço do Everton por empréstimo do Wolverhampton, confirmaram esta segunda-feira os dois clubes.

O internacional inglês é cedido aos toffees por uma época e fica com o número 30.

Coady, refira-se, está ligado ao Wolverhampton há sete anos e capitaneou a equipa agora orientada por Bruno Lage nas últimas quatro temporadas.

No Everton, será companheiro de equipa dos portugueses Rúben Vinagre e André Gomes.

