O Galatasaray anunciou esta segunda-feira de uma assentada dois reforços de peso: Dries Mertens e Lucas Torreiras.

Mertens, internacional belga, chega ao clube turco depois de nove temporadas ao serviço do Nápoles, e fica com um contrato válido por um ano.

Já Torreira desvincula-se em definitivo do Arsenal e fica com um vínculo até 2026 com o Gala. Nas últimas duas épocas, refira-se, o médio uruguaio esteve emprestado ao Atlético de Madrid e à Fiorentina.

No Galatasaray, a dupla será colega de equipa de Sérgio Oliveira, ex-FC Porto, e Seferovic, suíço emprestado pelo Benfica.