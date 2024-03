Já estão definidos os jogos relativos às meias-finais da Taça de Inglaterra, que se realizam a 20 e 21 de abril, em Wembley.

O sorteio realizou-se este domingo, logo após a vitória do Man. United por 4-3 diante do Liverpool. Nas «meias» ficou-se a saber que o Manchester City vai jogar com o Chelsea e o Manchester United defronta o Coventry City, antigo clube de Gyokeres.

A final da Taça de Inglaterra acontece a 25 de maio, no Estádio de Wembley.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals is complete 🤩



We're off to Wembley 👀