O Manchester City venceu o Newcastle por 2-0, em St. James Park, e apurou-se para as meias-finais da Taça de Inglaterra, onde vai defrontar o Arsenal, de Cedric Soares.

Guardiola começou a partida com Bernardo Silva e João Cancelo no banco e chegou à vantagem graças a um penálti convertido por Kevin de Bruyne, o aniversariante do dia, aos 37m, após falta cometida sobre Gabriel Jesus.

Na segunda parte, já com Bernardo Silva em campo - João Cancelo entrou pouco depois -, Sterling fez o segundo golo da partida, com um excelente remate de fora da área.

Com o resultado feito aos 68m, o Man. City geriu a partida até ao apito final, carimbando o apuramento para as meias-finais da Taça de Inglaterra.