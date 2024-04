Diogo Dalot completou, este domingo, o jogo nº150 ao serviço do Manchester United.

Na vitória frente ao Coventry, após grandes penalidades, o internacional português atingiu um marco importante na carreira, algo apenas conseguido por outros três compatriotas, Cristiano Ronaldo, Nani e Bruno Fernandes.

Além disso, Dalot juntou-se a um lote restrito de nove jogadores estrangeiros que conseguiram atingir um registo semelhante com a camisola dos «red devils».

«É uma honra enorme alcançar esta bonita marca ao serviço de um dos maiores clubes do mundo. Sinto-me feliz por ver a recompensa de todo o trabalho e sacrifício e por ser hoje um jogador importante para a equipa. Vou continuar a dedicar-me a 100% ao futebol e ao United, com o objetivo de fazer muitos mais jogos e conquistar mais títulos por este clube», disse o camisola 20 do Manchester United.

Esta temporada, Dalot soma dois golos e cinco assitências, em 43 jogos para todas as competições.