O Manchester United anunciou nesta segunda-feira ter chegado a acordo com Mason Greenwood para a saída do clube, após a acusação de violência doméstica que o afastou do grupo desde janeiro de 2022.

«Baseado nas provas, concluímos que o jogador não cometeu os atos de que foi acusado, mas o próprio jogador admite que cometeu erros. Todos reconhecem as dificuldades para o recomeço dele no clube, por isso foi de acordo mútuo que se concluiu que isso será feito longe de Old Trafford», lê-se no comunicado.

O jogador também se pronunciou sobre a saída, defendendo ser a melhor solução.

«O melhor para todas as partes é que eu continue a minha carreira longe de Old Trafford, onde a minha presença poderia ser uma distração para o clube.»

Recorde-se que Greenwood foi preso em 2021 devido a denúncias de tentativa de agressão e violação por parte da sua namorada, que posteriormente retirou as acusações, permitindo que o jogador deixasse a prisão, em outubro de 2022.

Após a sua libertação sob fiança em outubro do ano passado e a consequente retirada de todas as acusações em fevereiro de 2023, o clube conduziu uma investigação, ouvindo pessoas envolvidas no caso e avaliando provas que não eram públicas.

[artigo em atualização]