O Manchester United emitiu um comunicado no seu site oficial, garantindo ter realizado uma investigação completa em resposta às acusações feitas contra o jogador Mason Greenwood, que havia sido suspenso após ter sido preso em 2021 devido a denúncias de tentativa de agressão e violação por parte da sua namorada, que posteriormente retirou as acusações, permitindo que o jogador deixasse a prisão, em outubro de 2022.

Após a sua libertação sob fiança em outubro do ano passado e a consequente retirada de todas as acusações em fevereiro de 2023, o clube conduziu uma investigação minuciosa, ouvindo pessoas envolvidas no caso e avaliando provas que não eram públicas.

O clube diz ainda ter respeitado o anonimato vitalício da alegada vítima durante todo o processo, que agora está perto da conclusão, antes de tomar uma decisão sobre o futuro do jogador. No mesmo comunicado, o clube pede «paciência enquanto trabalha nas etapas finais do processo».

Leia o comunicado na íntegra:

«Após a retirada de todas as acusações contra Mason Greenwood em fevereiro de 2023, o Manchester United conduziu uma investigação detalhada em relação às acusações feitas ao jogador de futebol. Para esse fim, a instituição recorreu a várias provas e contextos que não eram de conhecimento público, ouvindo pessoas diretamente envolvidas ou familiarizadas com o caso. Ao longo deste processo, o bem-estar e a perspetiva da alegada vítima foram fundamentais, por isso o clube respeitou o seu direito ao anonimato vitalício.

O Manchester United tem responsabilidades perante Mason, visto que ele faz parte do clube desde os sete anos de idade. A fase de investigação dos factos da nossa pesquisa já está concluída, e agora estamos nas etapas finais para tomar uma decisão em relação ao futuro do jogador. Contrariamente às especulações nos meios de comunicação social, esta decisão ainda não foi tomada e permanece sujeita a deliberação interna. Quando uma resolução for alcançada, a mesma será comunicada e explicada às partes interessadas.

Este foi um caso difícil para todos no Manchester United, e compreendemos as opiniões fortes que surgiram com base nas provas parciais de conhecimento público. Portanto, pedimos paciência enquanto trabalhamos nas etapas finais deste processo.»