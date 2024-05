Al Nassr e Al Hilal não foram além de um empate a um golo, na 32.ª jornada da Liga Saudita.

Com Cristiano Ronaldo e Otávio no onze, os comandados de Luís Castro entraram praticamente a vencer sobre a formação orientada por Jorge Jesus (que teve Rúben Neves nas escolhas iniciais). Pouco menos de trinta segundos foram suficientes para a equipa da casa fazer o primeiro e com um toque de classe.

Sadio Mané beneficiou de uma má abordagem do defesa para receber a bola no lado esquerdo do ataque, antes de servir CR7 junto à grande área. O capitão do Al Nassr deu para Otávio, que não se fez de rogado e rematou junto à meia-lua, completamente fora do alcance de Bono.

Este foi, de resto, o resultado que se manteve até ao intervalo. Destacar um equilíbrio no encontro, com oportunidades para ambos os lados nos primeiros 45 minutos. Para o segundo tempo, os comandados de Jorge Jesus entraram melhor e isso fez-se sentir desde cedo.

O Al Nassr só conseguiu criar algum perigo através de contra-ataque, com Mané e Ronaldo em destaque. Quando saiu Otávio, o domínio do Al Hilal acentuou-se e foi preciso esperar até bem para lá dos noventa para se transformar em golo.

Após rever as imagens no VAR, o árbitro apontou para a marca dos onze metros e Mitrovic foi quem assumiu o momento. De grande penalidade, o internacional sérvio aplicou o castigo máximo ao Al Nassr e manteve assim a invencibilidade do Al Hilal no campeonato.

Com este resultado, a equipa de Jorge Jesus, já campeã na Arábia Saudita chegou aos 90 pontos no campeonato, mais 12 que o Al Nassr, segundo classificado.