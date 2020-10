Paul Scholes foi nomeado treinador interino do Salford City, clube do qual o antigo jogador do Manchester United é dono, juntamente com Ryan Giggs, David Beckham, Nicky Butt e os irmãos Neville, Gary e Phil.

O emblema da League Two, equivalente à quarta divisão inglesa, despediu o escocês Graham Alexander e Scholes foi assim o escolhido para liderar a equipa de forma interina.

Aos 45 anos, o antigo internacional inglês terá assim a sua segunda experiência como treinador, depois de ter orientado o Oldham durante apenas 31 dias. Desempenhava as funções de coordenador geral do Salford desde a época 2017/2018.