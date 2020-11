Os jornais ingleses estão rendidos a Diogo Jota. O futebolista português Diogo Jota tornou-se, este domingo, com o golo apontado ao Leicester, no primeiro jogador do Liverpool a marcar nos quatro primeiros jogos em casa para o campeonato inglês e foi eleito por vários jornais como homem do jogo.

O Telegraph multiplica-se em elogios e diz que «Diogo Jota é o jogador mais próximo de Luis Suárez que o Liverpool tem desde a saída do uruguaio», apontando que o português tem «uma capacidade atacante que deixou com aspeto destruído os jogadores do Leicester que tentaram pará-lo.»

«Jota tem características que fazem lembrar as qualidades de alguns companheiros, como a velocidade de Salah, a manha de Mané e a capacidade de trabalho de Firmino», diz ainda o jornal.

A Sky, que elegeu o português como homem do jogo diz que «muito se falou antes do jogo sobre se o Liverpool ia sentir a falta de Salah, mas o Jota fez com que não se voltasse a falar do assunto.»

O site diz que foi «mais uma exibição impressionante do jogador de 23 anos desde que se mudou no verão do Wolves.»

Também a BBC elegeu Jota como homem do jogo, chamando-lhe «prolífico» e dizendo que, com o jogador, «Klopp juntou mais uma ameaça potente ao ataque de classe mundial composto por Firmino, Mané e Salah.»

«O avançado português instalou-se perfeitamente em Anfield, fazendo história com o seu golo», diz ainda a BBC.

Também os comentadores da BBC Danny Murphy e Micah Richards não pouparam elogios ao jogador português.

«Isso é que é uma entrada em grande. O Jota está em todo o lado. Começou na direita, onde o Salah costuma jogar e fez diagonais para o centro porque queria marcar e ter impacto no jogo. Ele consegue dinamizar o jogo e ligar a equipa. O que gosto nele é o facto de fazer várias corridas com a bola no pé, que é aquilo que todos os bons jogadores fazem. E, claro, gosto da coragem que ele tem em procurar espaços, esperar, e a velocidade que ele tem», disse Danny Murphy, ex-jogador do Liverpool.

«É uma opção brilhante, uma fonte de golos para o Liverpool e merece total mérito pela forma como se adaptou. Para qualquer defesa, enfrentar Jota deve ser um pesadelo», acrescentou.

«Pode ser um pesadelo porque nunca sabes para onde é que ele vai. Ele anda da esquerda para o centro, do centro para a direita...», apontou Micah Richards.

«Ter alguém como Salah de fora e fazer uma prestação a este nível, é incrível. A forma dele está a subir de forma impressionante», disse ainda o antigo jogador do Manchester City.

«A mentalidade de chegar àquela equipa do Liverpool e dizer: 'Passem-me a bola que eu faço a diferença'. Ele é um jogador que faz a diferença, que muda os jogos», acrescentou ainda Danny Murphy.

Veja mais nas imagens dos jornais ingleses na galeria associada.