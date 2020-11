O Liverpool recebeu e venceu o Leicester por 3-0 na nona jornada da Premier League, num triunfo importante na luta pela liderança e pela defesa do título de campeão.

Mais um jogo do Liverpool, mais um golo de Diogo Jota, que fez o 2-0 aos 41 minutos, com um cabeceamento pleno de oportunidade na área, após um cruzamento de Andy Robertson do lado esquerdo.

Além de bonito, foi um golo histórico do internacional português, que se tornou o primeiro jogador da história do Liverpool a marcar nos quatro primeiros jogos caseiros pelo clube, no campeonato.

Até aí já uma infelicidade de Jonny Evans tinha dado vantagem à equipa de Jurgen Klopp. Após um canto do lado direito, o central do Leicester, preocupado com o bloqueio a Sadio Mané, ganhou posição ao senegalês, mas cortou a bola para trás e traiu Kasper Schmeichel ao minuto 21.

O 3-0 surgiu igualmente após um canto do lado direito do ataque do Liverpool e já na reta final do encontro, por Roberto Firmino, que minutos antes tinha rematado ao ferro e visto um golo não concretizado por, enfim, talvez menos do que uma ‘unha negra’ – como comprovou a tecnologia da linha de golo. Ao minuto 86, Milner bateu para a área e o avançado brasileiro fixou o triunfo com o seu segundo golo em 2020/2021.

O Leicester não conseguiu fazer o que muitas vezes gosta – sair em velocidade e aproveitar a qualidade e definição dos seus homens mais adiantados – por mérito do um Liverpool que, com a vitória, iguala o Tottenham no topo da classificação, subindo do terceiro ao segundo lugar. À equipa treinada por José Mourinho, vale a diferença de golos (21-9 para 21-16) para ser líder.

Já o Leicester, antes da visita a Braga na próxima quinta-feira, para a quarta jornada da fase de grupos da Liga Europa, perde definitivamente a liderança, vê uma série de três vitórias seguidas no campeonato ser travada e cai para o quarto lugar, com 18 pontos, os mesmos do terceiro, o Chelsea.

Este jogo permitiu também ao Liverpool alcançar um novo recorde de 64 jogos seguidos sem perder em Anfield.

O golo de Diogo Jota:

O golo de Firmino:

O autogolo de Evans: