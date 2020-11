Foi bem portuguesa o final de tarde em Granada, onde a equipa local perdeu na receção ao Real Valladolid, por 3-1.

Com Rui Silva e Domingos Duarte no onze titular, a formação da casa viu-se em desvantagem em cima do intervalo, fruto do golo inaugural de Oscar Plano, aos 45+3 minutos.

No início do segundo, mais um golo do Valladolid, desta feita por Marcos André, aos 53m.

Dez minutos depois, o português Domingos Duarte ainda reduziu para o Granada, mas em cima do minuto 90, Jota, em estreia no campeonato espanhol (foi lançado aos 77 minutos), arrumou as contas do jogo: o avançado emprestado pelo Benfica roubou a bola a um adversário e, na cara do guarda-redes, fez o 3-1 final.

Com este resultado, o Granada segue na sexta posição, com 14 pontos, ao passo que o Valladolid abandona, à condição, a linha de água: está agora no 17.º lugar, com nove pontos.