O Manchester United venceu por 1-0 o WBA, com mais um golo de Bruno Fernandes, mas a exibição voltou a ser «horrível». A expressão é utilizada por Paul Scholes, glória dos red devils e um dos melhores médios a vestir a camisola do clube.



«Espero que o triunfo dê alguma confiança à equipa. Onde estaria o Manchester United sem o Bruno Fernandes? Antes dele chegar, não conseguiam sequer criar uma oportunidade de golo», disse à BT Sport, entre muitas críticas ao futebol da equipa de Solskjaer e elogios sentidos ao internacional português.



«Todo o jogo da equipa passa pelos pés dele. É um jogador que consegue assumir essa responsabilidade e cria oportunidades.»



Bruno Fernandes chegou em janeiro em Manchester e tem confirmado tudo o que se esperava dele. Soma 34 jogos e 19 golos, mesmo numa equipa longe das melhores de Inglaterra na atualidade.



Paul Scholes, 46 anos, jogou no United entre 1991 e 2013. Foi 11 vezes campeão inglês, ganhou duas Ligas dos Campeões e ainda representou a seleção de Inglaterra em 66 jogos.