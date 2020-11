Um penálti de Bruno Fernandes e mais três pontos para o Manchester United.

Um castigo máximo com direito a repetição, devido ao adiantamento de Sam Johnstone, puniu um West Bromwich Albion lutador em Old Trafford. Mas o equilíbrio do marcador foi desfeito por um nome português que – até pode ter algum dia menos bom – mas é destaque inequívoco nos red devils.

Tudo aconteceu do minuto 55 para o 56. Primeiro, Johnstone, a grande figura da primeira parte – já lá vamos – adivinhou o remate do ex-Sporting. Contudo, transgrediu as regras com um passo à frente. Por isso, vamos lá repetir. E à segunda Bruno não falhou, num lance pleno de legalidade.

Marcar golos em jogos consecutivos parece tarimba para o internacional português em Manchester esta época. Tinha faturado quatro jogos consecutivos entre setembro e outubro e agora, após o bis ao Everton, voltou a marcar: sete golos em 12 jogos.

Antes, como dizíamos, Johnstone foi o protagonista. Por duas vezes e de forma espetacular, negou o golo a Martial aos dois e aos 16 minutos. A segunda defesa é absolutamente impressionante, no solo, quando o francês estava isolado na área.

Depois do 1-0, o Manchester United soube gerir tanto quanto tentar o 2-0, que acabou por não surgir: não foram muitas as oportunidades, mas também não foi por falta destas. Do lado dos visitantes, que tiveram o ex-Sporting Matheus Pereira a titular e Krovinovic a entrar nos minutos finais, uma «bomba» do recém-entrado Robinson quase deu o 1-1 no marcador aos 65 minutos. Não passou de um susto para De Gea.

Respirou melhor o guardião espanhol e também o United, que à nona jornada conseguiu, pela primeira vez, duas vitórias consecutivas na Premier League em 2020/2021.

À condição, os comandados de Solskjaer estão no nono lugar, com 13 pontos. O West Bromwich ainda não venceu e está no 18.º lugar, com três pontos.