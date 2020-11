A vitória sobre o Manchester City por 2-0 permite ao Tottenham de José Mourinho passar a noite deste sábado para domingo na liderança da Premier League.

Após o jogo frente à equipa de Pep Guardiola e dos portugueses João Cancelo, Bernardo Silva e Rúben Dias, o treinador português falou sobre as aspirações dos londrinos para esta época.

«As pessoas não podem esperar que cheguemos aqui e que depois de uma época lutemos pelo título. Não estamos a lutar pelo título: estamos a lutar por vencer cada jogo. Mas vamos perder e empatar jogos», afirmou em declarações à BBC Sport, desvendando o que ia fazer de seguida. «O jantar vai ser bom e relaxante e vou ver o Atlético Madrid-Barcelona e dormir como um anjo. Mas não há problema se o Leicester [n.d.r.: líder até agora] vencer e nós sejamos novamente segundos.»

Em declarações ao canais do Tottenham, Mourinho deixou rasgados elogios aos jogadores do Tottenham. «Grande equipa, grande coração, grande solidariedade. Fomos uma equipa que acredito que deixa os adeptos orgulhosos. As pessoas vão até ao limite das energias e sacrificam-se pelo plano da equipa. Lidaram bem com esta nova pressão de ir para primeiro durante 24 horas. Estou muito orgulhoso dos jogadores, que merecem um grande aplauso e muito respeito da minha parte», frisou.