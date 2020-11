O Tottenham assumiu a liderança da Liga inglesa, à condição, ao vencer o Manchester City por 2-0, neste sábado.

Sem Gedson, a equipa de José Mourinho adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos. Um excelente passe de Ndombèlé lançou uma diagonal de Son, da direita para o meio, e o coreano apareceu nas costas dos centrais do Manchester City para bater Ederson.

Com Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva no onze, a equipa de Pep Guardiola acentuou a tendência para ter mais bola, mas o Tottenham ficou confortável nesse papel.

O Manchester City ainda festejou o empate, ao minuto 29, mas o lance foi anulado após recurso às imagens, com o árbitro a considerar que Gabriel Jesus dominou a bola com a ajuda do braço antes de servir a finalização de Laporte.

Na segunda parte o guião do jogo manteve-se idêntico: De Bruyne ainda assustou logo após o reatamento (52m), mas Son quase tirava uma cópia do golo madrugador, não tivesse adiantado muito a bola perante a saída de Ederson (64m).

José Mourinho fez a primeira substituição logo de seguida e teve retorno imediato: Lo Celso assinou o 2-0 assim que entrou, assistido por Harry Kane, com o Tottenham a punir novamente o Manchester City com uma transição rápida (65m).

Guardiola ainda lançou Sterling e Foden (este para o lugar de Bernardo), mas o Manchester City continuou a sentir imensas dificuldades para contornar a boa organização defensiva do Tottenham, que conseguiu gerir a vantagem.

Os «Spurs» assumem assim a liderança, à espera do resultado do Leicester, que neste domingo visita o Liverpool. O Man City está agora a oito pontos do primeiro lugar.