O Fulham de Marco Silva empatou a três golos na deslocação ao terreno do Sheffield United, em jogo da 30.ª jornada da Premier League.

Depois de uma primeira parte sem golos, a segunda parte foi repleta de emoções. Brereton Díaz fez o 1-0 para o Sheffield aos 58 minutos, mas a reação dos Cottagers foi imediata: aos 62m, João Palhinha fez o empate através de uma execução de cabeça sublime na sequência de um pontapé de canto.

O Fulham dominou o jogo e teve números esmagadores na posse de bola, mas a eficácia do Sheffield quase custava caro aos londrinos. Aos 68 minutos, Oliver McBurnie fez o 2-1 e dois minutos depois Breteron Díaz bisou na partida.

O jogo parecia sentenciado e mais parecia quando McBurnie fez, aos 82m, o 4-1 que acabou por ser invalidado por fora de jogo.

Pouco depois, Marco Silva fez três substituições de uma assentada. Na primeira ação no jogo, aos 86 minutos, Bobby Reid marcou e Rodrigo Muniz, já em tempo de compensação, assinou uma monumental obra de arte: um pontapé acrobático que terminou no fundo das redes do Sheffield United, que viu escapar dois pontos e segue no último lugar da Premier League longe da zona de salvação.

À mesma hora, o Nottingham Forest empatou em casa a um golo com o Crystal Palace. Jean-Philippe Mateta deu vantagem aos visitantes aos 11 minutos, mas Chris Wood fez o empate para a equipa de Nuno Espírito Santo à passagem da hora de jogo.

Com este resultado, o Nottingham Forest chega aos 22 pontos na Liga inglesa, estando em zona de despromoção depois de ter perdido quatro pontos na «secretaria».