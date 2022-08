Com sete portugueses de início (e oito utilizados no total), o Wolverhampton empatou em casa a um golo com o Newcastle e continua sem ganhar na edição 2022/23 da Premier League.

Rúben Neves, num remate colocado de meia-distância, inaugurou o marcador para a equipa de Bruno Lage aos 38 minutos.

Na etapa complementar, os Wolves ainda celebraram o 2-0 no Molineux, mas o golo de Raúl Jiménez foi anulado pelo VAR.

Pouco depois, precisamente aos 90 minutos, o inevitável Saint-Maximin (mais um grande golo) despejou um balde de água fria sobre a alcateia lusa, aproveitando um mau alívio de Hwang Hee-Chan numa altura em que a equipa mais portuguesa de Inglaterra até parecia ter as incidências controladas.

A compensação, na qual foram dados 8 minutos, foi jogada a um ritmo frenético, com Wolves e Magpies declaradamente em busca dos 3 pontos e acabaram por ser os visitantes a estarem mais perto da vitória, com um remate de Anderson ao ferro.

Com este resultado, o Wolverhampton tem agora 2 pontos na Liga inglesa e segue nos lugares de despromoção. Já o Newcastle, que ainda não perdeu, soma 6.