Yann Sommer é o mais recente reforço do Inter de Milão.

O clube nerazzurro oficializou esta segunda-feira a contratação do guarda-rede suíço, que chega proveniente do Bayern Munique. Os detalhes do contrato não foram divulgados.

Sommer vai ocupar a vaga deixada em aberto por Andre Onana, guardião que foi contratado pelo Manchester United.

Sommer, refira-se, esteve apenas meia época em Munique: havia sido contratado em janeiro ao Borussia Monchengladbach, e depois da lesão grave de Manuel Neuer.