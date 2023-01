O Colónia protagonizou este sábado a maior goleada da temporada, até este momento, na Liga Alemã, ao esmagar em casa (7-1) o Werder Bremen.

Ao intervalo, o Colónia já vencia por 5-1, com golos de Maina (nove minutos), Tigges (16 e 21), Skhiri (31) e Huseinbasic (36), enquanto o internacional germânico Fullkrug reduziu para os forasteiros aos 38.

Na segunda parte, a equipa da casa reforçou a goleada com o bis de Skhiri, aos 54 minutos, e com um autogolo de Friedl, aos 77.

Mesmo com a goleada, o Colónia segue longe dos lugares cimeiros (10.º classificado com 20 pontos), enquanto o Werder Bremen é nono, com 21.