O treinador Thomas Tuchel convocou um estágio de treino de cinco dias em Tegernsee a começar no dia 15 de julho e é provável que Neuer treine individualmente durante esse período.

A participação do guarda-redes na digressão asiática do clube bávaro (Tóquio e Singapura, 24 de julho a 3 de agosto) também está incerta, sendo o cenário mais provável a permanência do guarda-redes internacional alemão em Munique durante esse período, poupando-se ao desgaste das viagens.

Caso Toni Tapalovic, treinador de guarda-redes de Neuer e seu confidente de longa data (atualmente dispensado), não tenha regressado até à viagem à Ásia, o germânico será treinado pelos treinadores de guarda-redes Jaroslav Drobny ou Tom Starke.

Em maio, a Sky Sport Alemã já havia noticiado que o capitão de 37 anos regressaria ao relvado ainda no mesmo mês, após a sua fratura na perna. Poucos dias depois, Neuer começou a realizar exercícios específicos de guarda-redes no campo de treino, mais cedo do que o esperado.

Quanto ao regresso de Neuer no início da temporada, ainda não é possível fazer uma previsão. A sua data de regresso depende de vários fatores, e ninguém no clube quer colocar pressão no veterano guarda-redes. Da mesma forma, Neuer não quer apressar o processo.