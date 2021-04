O Leipzig revelou que Jesse Marsch vai orientar a equipa na próxima temporada.



O técnico de 47 anos assinou pelos germânicos por duas temporadas, sucedendo a Nagelsmann que está de saída para o Bayern Munique. O norte-americano acaba por voltar assim ao clube do leste da Alemanha onde trabalhou em 2018/19 como adjunto de Ralf Rangnick.



Marsch teve a primeira experiência como treinador nos New York Red Bulls entre 2015 e 2018 e foi eleito treinador do ano da MLS em 2015. Está na segunda temporada ao serviço do RB Salzburgo da Áustria e pode fazer a 'dobradinha' pela segunda época seguida.