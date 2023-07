O Union Berlin anunciou nesta terça-feira que irá disputar os jogos da Liga dos Campeões no Estádio Olímpico de Berlim, habitual casa do rival Hertha. Numa carta publicada no site do clube, o presidente Dirk Zingler explica que, apesar de o clube ter luz verde da UEFA para jogar no seu estádio, preferiu optar pela maior capacidade do Olímpico para a estreia na Champions.

«Depois de considerar muitos argumentos válidos, a direção do clube decidiu jogar os jogos da Liga dos Campeões no estádio Olímpico e os jogos da Youth League no estádio An der Alten Försterei (n.d.r Estádio principal do clube que tem uma capacidade para 22.012 pessoas). Temos um estádio pequeno», explicou.

O dirigente lamenta não ser possível realizar os jogos da Liga dos Campeões no estádio do clube. «Compreendo o desapontamento daqueles que gostariam de ver os jogos da Liga dos Campeões no An der Alten Försterei», escreve, «mas ao jogarmos no Estádio Olímpico, teremos a possibilidade de oferecer bilhetes a todos os adeptos para estes jogos.»

Esta decisão também irá ajudar financeiramente o clube. De acordo com o Bild, o estádio do Union, com lotação esgotada, rende cerca de 500 mil euros por jogo, enquanto em Charlottenburg (bairro onde se localiza o Estádio Olímpico), são esperados cerca de dois milhões de euros por cada jogo desta dimensão.

O Olympiastadion é propriedade da autarquia de Berlim, mas é há décadas a casa do Hertha Berlim, que foi despromovido na última época. Portanto, na próxima temporada o estádio vai receber jogos da Liga dos Campeões e também da 2. Bundesliga.

«Podem acreditar em mim, houve decisões mais fáceis nos últimos 19 anos. Para mim, há mais de 45 anos, para os meus filhos há mais de 25 anos e, desde há alguns anos, também para os meus netos, o nosso estádio tornou-se um pedaço de casa. Sei que o mesmo acontece com muitos milhares de outros ‘Unioners’ e as suas famílias. Mas é igualmente importante para mim tornar possível que as pessoas vivam o Union. Vamos passar o ponto mais alto da história do nosso clube até agora com o maior número possível de ‘Unioners’», conclui o presidente do clube onde joga o português Diogo Leite.