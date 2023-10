O Bayern Munique demorou 50 minutos a acordar, mas quando o fez levantou-se chateado. O resultado foram oito golos entre os 51 e os 88 minutos, incluindo um golaço de Harry Kane de detrás do meio-campo, que é seguramente um fortíssimo candidato ao Puskas. Com isso o Bayern venceu por 8-0.

O avançado inglês fez um hat-trick, de resto, enquanto Musiala e Sané fizeram dois golos cada um. Thomas Muller fez o outro golo de um jogo que na segunda parte foi de sentido único e que ficou ainda marcado por três expulsões: Kimmich viu o vermelho logo aos quatro minutos, antes de Gjasula (21 minutos) e Maglica (41 minutos) deizaram o Darmstad com nove jogadores em campo.

Com este triunfo, o Bayern Munique saltou para o primeiro lugar, com mais um ponto (e mais um jogo) do que o Bayer Leverkusen.

A tarde deste sábado, de resto, foi pouco simpática para Tiago Tomás. O jovem formado no Sporting entrou aos 52 minutos, quando o Wolfsburgo vencia no terreno do Augsburgo. Depois do português entrar, um autogolo de Bornauw e um golo Engels, aos 79 e 81 minutos, fizeram o 3-2 final.

Pior está o Union Berlim, que depois de perder a meio da semana em casa com o Nápoles para Champions, saiu este sábado derrotado do terreno do Werder Bremen (2-0). Diogo Leite foi titular no centro da defesa e o Union Berlim perdeu por 2-0, com um autogolo de Knosche (38 minutos) e um golo de Ducksch (71 minutos).

Com este resultado, o Union Berlim está um lugar e um ponto acima da linha de água.