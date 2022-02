André Silva ainda deu esperança ao Leipzig em Munique, mas acabou por imperar o poderio do Bayern (3-2).



Os campeões bávaros construíram a vitória a partir da eficácia e foram felizes, visto que Neuer fez um par de defesas à Neuer que impediram que a equipa de Tedesco saísse do Allianz com pontos.



O conjunto de Nagelsmann abiur a contagem logo aos 12 minutos. Na sequência de uma perda de bola do Leipzig, Lewandowski rematou para defesa incompleta de Gulácsi e Muller aproveitou para fazer o 1-0.



O Leipzig respondeu em português, claro. Tolisso perdeu em zona proibida e permitiu a transição do adversário. Konrad Laimer cruzou e André Silva emendou em cima da linha de golo. Foi o sexto golo do português nos últimos nove jogos para todas as competições.



Classificação da Bundesliga



O Bayern Munique não tardou a erguer-se do golpe sofrido e Muller fez o 2-1 num belo golpe de cabeça. No entanto, o lance foi invalidado pelo VAR por falta de Lewandowski sobre Gvardiol. Não valeu ao minuto 36, contou mesmo ao minuto 44. Coman cruzou e o atacante polaco cabeceou para o 2-1.



O jogo de parada e resposta continuou na segunda metade. O Leipzig mostrou que ainda tinha capacidade para discutir o resultado e igualou a partida aos 53 minutos por Nkunku. O 3-2 surgiu cinco minutos depois: Gvardiol tentou o corte e foi infeliz ao trair Gulácsi e desviar a bola para a sua própria baliza.



O resultado poderia ter sofrido alterações até final não fosse o gigante Neuer a salvar o Bayern perante a tentativa de Forsberg. Do outro lado, Lewandowski perdoou em duas ocasiões o 4-2. Feitas as contas, o Bayern cravou um fosso de nove pontos para o Borussia Dortmund, formação que apenas joga este domingo. Por sua vez, o Leipzig é sétimo com 31 pontos.



Veja os golos nos vídeos associados ao artigo.



IMAGENS ELEVEN SPORTS